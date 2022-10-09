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TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 2 - Bayburt Özel İdare: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Nazilli Şehir


Hakemler: Enes Kanpara, Mehmet Kağan Bingül, Cankut Gönenç


Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mehmet Ersavaş (Mert Özyıldırım dk. 46), Çağrı, Gökhan (Nurettin dk. 46), Nuh, Mert Er, Şükrü Kaan (Fatih Üge dk. 59), Alim (Ahmet dk. 84 ?), Emre, Hakkı Can, Hüseyin (Anıl dk. 84 ?)


Bayburt Özel İdare: Yunus Emre, Mustafa Yiğit (Talha dk. 71), Burak (Fatih Balta dk. 77), Ramazan, Ali, Furkan (Okan dk. 71), Emin Kaan, Kubilay Eren, Yüksel (Selim dk. 59), Tuncay (Musa Buğrahan dk. 46), Cevat


Goller: Gökhan (dk. 56), Fatih (dk. 75) (Nazilli Belediyespor)


Sarı kartlar: Mert Er (Nazilli Belediyespor), Selim (Bayburt Özel İdare Spor)

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