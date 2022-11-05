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TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 2 - Menemen FK: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta 13. hafta karşılaşmasında sahasında Menemen FK'yı ağırlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor rakibini 2-0 mağlup etti.



Stat: Nazilli İlçe Stadyumu


Hakemler: Eren Gökmen, Mikail Can, Mehmet Dura


Eşin Group Nazilli Belediyesipor: Zekeriya, Mehmet Ersavaş, Fatih (Ahmet Gökbayrak dk. 63), Mert Özyıldırım (Çağrı dk. 89 ?), Mert Er, Şükrü Kaan (Nurettin dk. 74), Alim (Bilal dk. 89 ?), Emre, Hakkı Can, Doğukan, Berkay (Cemal dk. 74)


Menemen FK: Zülküf, Ziya, Emre, Ali, Seçkin, Muhammed Enes (Mahmut dk. 58), Bedirhan (Oğuzhan Aydoğan dk. 58), Abdulkadir, Gençer, Kadir (Oğuzhan Çil dk. 74), Ekrem (Mertcan dk. 74)


Goller: Alim (dk. 57 ve 77) Nazilli Belediyespor)


Sarı kartlar: Cemal (Nazilli Belediyespor), Ekrem, Ziya, Seçkin (Menemen FK)

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