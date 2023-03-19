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TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 27. haftasında Nazilli Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0 mağlup etti.



Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Burak Kaplan, Sinan Bilen, Selim Şenöz


Eşin Group Nazilli Belediyespor: Ömer, Hüseyin Cihan (Mehmet dk. 65), Furkan (Emre dk. 46), Mert Özyıldırım (Barışcan dk. 46), Nuh (Hakkı dk. 70), Mert Er, Nurettin, Alim, Erdem (Ahmet dk. 70), Doğukan, Bertuğ


Tarsus İdman Yurdu: Mert Can, Yusuf Eren (Anıl dk. 68), Yusuf, Ege (Yunus dk. 46, Sarp Ufuk dk. 81 ?), Emre (Zafer dk. 30), Tugay, Kayra Can, Kerem (İsmail Arda dk. 46), Mert, Mohammed, Furkan Kara


Goller: Mert Özyıldırım (dk. 20), Doğukan (dk. 32), Alim (dk. 43 pen.), Bertuğ (dk. 52), Emre (dk. 62) (Nazilli Belediyespor)


Sarı kart: Kerem (Tarsus İdman Yurdu)

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