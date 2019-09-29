İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig 3. Grup Nazilli Belediyespor:3 - Altındağ Belediyespor:1

TFF 3.

lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 5. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Altındağ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar;


Dk.4 - Karşılaşmanın geneline hakim olan ev sahibi siyah-beyazlılarda Burak, ceza yayı çizgisinden vurduğu yerden şutla takımı 1-0 öne geçiren golü attı.


Dk.20-Altındağ defansında yaşanan karambolde elle oynama sonucu kazanılan penaltıyı Sedat gole çevirdi: 2-0.


Dk.31- Altındağ defansında yaşanan karambolü değerlendiren Ufukcan'ın 20 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.


Dk.69 Barış'ın 30 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta top kaleci Zekeriya'nın uzandığı 90'la buluştu: 3-1.


Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi olmazken, Nazilli ekibi 3-1'lik galibiyetle rakiplerinin mağlubiyet aldığı haftada 11 puana ulaşırken, averajla Karacabey'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.


Stat: Nazilli


Hakemler: Ahmet Balkan , Mert Baykal *, Ozan Burak Akduman *


Nazilli Belediyespor: Zekeriya , Sinan *, Mehmet Ersavaş , Polat *, Volkan * (Dk.62 Oğuzhan *), Ufukcan *, Sedat * (Dk.84 Tayfun ?), Aziz *, Sergen *, İlyas *, Burak **


Altındağ Belediyespor: Kıvanç , Gürkan * (Dk.60 Coşkun *), Hüseyin , Uğur *, Barış *, Ahmet Buğrahan * (Dk.72 Doruk Ekin *), Emre , Yalçın Eycan *, Emrah *, Burak * (Dk.36 Fatih *), Semih *


Sarı Kart: Mehmet Ersavaş, Sergen, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) - Uğur, Ahmet Buğrahan, Gürkan, Hüseyin, Barış, Semih (Altındağ Belediye Spor)


Kırmızı Kart: Dk.90+3 Sergen (Nazilli Belediyespor)


Goller: Dk.4 Burak, Dk.23 (P) Sedat, Dk.31 Ufukcan (Nazilli Belediyespor) - Dk.69 Barış (Altındağ Belediye Spor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.