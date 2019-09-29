TFF 3. Lig 3. Grup Nazilli Belediyespor:3 - Altındağ Belediyespor:1

TFF 3.
lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 5. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Altındağ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar;
Dk.4 - Karşılaşmanın geneline hakim olan ev sahibi siyah-beyazlılarda Burak, ceza yayı çizgisinden vurduğu yerden şutla takımı 1-0 öne geçiren golü attı.
Dk.20-Altındağ defansında yaşanan karambolde elle oynama sonucu kazanılan penaltıyı Sedat gole çevirdi: 2-0.
Dk.31- Altındağ defansında yaşanan karambolü değerlendiren Ufukcan'ın 20 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Dk.69 Barış'ın 30 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta top kaleci Zekeriya'nın uzandığı 90'la buluştu: 3-1.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi olmazken, Nazilli ekibi 3-1'lik galibiyetle rakiplerinin mağlubiyet aldığı haftada 11 puana ulaşırken, averajla Karacabey'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Nazilli
Hakemler: Ahmet Balkan , Mert Baykal *, Ozan Burak Akduman *
Nazilli Belediyespor: Zekeriya , Sinan *, Mehmet Ersavaş , Polat *, Volkan * (Dk.62 Oğuzhan *), Ufukcan *, Sedat * (Dk.84 Tayfun ?), Aziz *, Sergen *, İlyas *, Burak **
Altındağ Belediyespor: Kıvanç , Gürkan * (Dk.60 Coşkun *), Hüseyin , Uğur *, Barış *, Ahmet Buğrahan * (Dk.72 Doruk Ekin *), Emre , Yalçın Eycan *, Emrah *, Burak * (Dk.36 Fatih *), Semih *
Sarı Kart: Mehmet Ersavaş, Sergen, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) - Uğur, Ahmet Buğrahan, Gürkan, Hüseyin, Barış, Semih (Altındağ Belediye Spor)
Kırmızı Kart: Dk.90+3 Sergen (Nazilli Belediyespor)
Goller: Dk.4 Burak, Dk.23 (P) Sedat, Dk.31 Ufukcan (Nazilli Belediyespor) - Dk.69 Barış (Altındağ Belediye Spor)