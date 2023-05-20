TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 2 - Efeler 09 SFK: 1

TFF 3.
Lig 3. Grubu 34. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Aksaray deplasmanında rakibi 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Dağılgan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Onur Gülter, Göktuğ Hazar Erel
68 Aksaray Belediyespor: Batuhan, Erdi, İlker (Emre dk. 90 ?), Mustafa (Alpay dk. 81 ?), Hasan (Yusuf Can dk.90+5 ?), Ali Mert, Sefa, Doğukan, Tahsin, Aykut (Serhat dk. 84 ?), Nurullah
Efeler 09 SFK: Recep, Süleyman (Adnan dk. 83), Furkan T. (Hakan Can Dk. 70), İshak, Umut (Bektaş dk. 70), Aytaç (Furkan Ç. dk. 80 ?), Furkan K., Alper, Mert, Gökhan (Emre dk. 70), Uğur
Sarı kartlar: Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan, Nurullah Serbest (68 Aksaray Belediyespor), Umut Kaya (Efeler 09 SFK)
Goller: İlker Avşar (dk. 50 pen.), Mustafa Kayabaşı (dk. 79) , (68 Aksaray Belediyespor), İshak Kurt (dk. 90) (Efeler 09 SFK)