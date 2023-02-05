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TFF 3. Lig: Akhisarspor: 1 - Efeler 09 Spor: 4

TFF 3.

Lig 3. Grub'un 21. hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor, deplasmanda Akhisarspor'u 4-1 mağlup etti.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Aytaç Geçgel, Alp Osman Karaosmanoğlu, Hüseyin Sepetçioğlu


Akhisarspor: Mehmet Ali, Halilcan, Yavuz Serkan(Bertuğ Uz dk. 83 ?), Bora, Oğuzcan, Halil İbrahim (Efe Saygılı dk. 71), Semih, Yusuf, Turhan, Yiğit (Tunahan Güngör dk. 71), Yiğit Efe


Efeler 09 Spor: Serkan, Recep(Mahmut Emin Kabul dk 90 ?), İshak, Umut(Rıdvan Bingöl dk. 78), Furkan Çarkçı, Adnan (Murat Sevimler dk. 61), Sabutay Alper, Gökhan, Mehmet(Süleyman Çelik dk. 61), Hakan Can, Uğur (Furkan Tuşik dk. 46)


Sarı kartlar: Halilcan (Akhisarspor), Uğur Çetinkaya, Adnan Gülen, Recep Daylak (Efeler 09 Spor)


Goller: Oğuzcan Kesgin (dk. 56) (Akhisarspor), Adnan Gülen (dk. 7), Furkan Tuşik (dk. 47), Süleyman Çelik (dk. 65), İshak Kurt (dk. 88) (Efeler 09 Spor)

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