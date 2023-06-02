TFF 3. Lig: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: 1 - Efeler 09 SFK: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup Play-off ilk maçında Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 mağlup oldu. Rövanş 7 Haziran'da oynanacak.
Stat: Beyoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Onur, Nuri Melih, Şemsettin Ender, Tolunay, Bilal (Mutlu dk. 89 ?), Berk Ali (Kubilay dk. 89 ?), Mertcan, Batuhan, İbrahim (İbrahim Serdar dk. 46), Murat Can, Oğulcan Enes
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Efeler 09 SFK: Serkan, Recep, Süleyman (Mehmet dk. 75 ?), Umut, Furkan Ç. (Ömer dk. 46), Aytaç (Berkan dk. 89 ?), Adnan, Sabutay Alper, Gökhan, Hakan Can, Uğur (Enver Abdullah dk. 89)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Gol: Murat Can Bölükbaşı (dk. 28) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor)
Sarı kartlar: Bilal Budak, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor)Uğur Çetinkaya, Umut Kaya, Sabutay Alper Bayülken, Mehmet Bektaş (Efeler 09 SFK)