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TFF 3. Lig: Çankaya FK: 1 - Efeler 09 SFK: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup 14. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Erdal Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Coşkun Yalçın


Çankaya FK: Ercüment, Yıldıray (Enis dk. 75), Mikail, Oğuzhan, Gökhan, Adnan Emir, Aykut (Malik dk. 82 ?), Talha (Mücahit dk. 82 ?), Abdurrahman, Serhat, Can Demir


Efeler 09 SFK: Göksal, Recep, Serdar, Süleyman (Adnan dk. 77), Furkan Tuşik, İshak, Umut (Aytaç dk. 78), Furkan Çarkçı, Murat Sevimler, Sabutay Alper (Mahmut Emin dk. 69), Hakan Can (Fatih dk. 88 ?)


Teknik Direktör: Veyis Kanber


Goller: Oğuzhan Erdoğan (dk. 10) (Çankaya FK), İshak Kurt (dk 45+3) (Efeler 09 SFK)


Sarı kartlar: Oğuzhan, Adnan Emir (Çankaya FK), Sabutay Alper, Recep, Adnan, Furkan Tuşik (Efeler 09 SFK)

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