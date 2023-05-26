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TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Artvin Hopaspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde Artvin Hopaspor'u tek golle mağlup ederek, yarı finale yükseldi.



Stat: Adnan Menderes Stadyumu


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Soydan, Kadir Akıllı


Efeler 09 SFK: Serkan , Recep, Süleyman (Mehmet Bektaş Dk 79 ), Furkan Tuşik (Hakan Dk 27), İshak, Umut (Emre Akbulut (Dk 79), Furkan Çarkçı, Aytaç (Ömer Dk 79) Sabutay, Gökhan, Uğur (Adnanx Dk 64)


Teknik Direktör: Veyis Kanber


Artvin Hopaspor: Yusuf, Ender, Arif (Dk 46 Onat), Mehmet Aytemiz (Ufuk Dk 61), Fikret, Emre, Caner ( Murat ? Dk 87), Rasimcan, Serhat, Sercan ( Halil Dk 57), Eray


Teknik Direktör: Osman Özdemir


Sarı kartlar: Aytaç Deniz, Serkan Demirol (Efeler 09 SFK) Emre Turan, Onat Kutay Kurt (Artvin Hopaspor)


Goller: Furkan Tuşik Dk 25 (Efeler 09 SFK)

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