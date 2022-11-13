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TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Beyoğlu Yeniçarşı SF: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup 11. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeniçarşı SF ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Aydın Adnan Menderes


Hakemler: Egemen Artun, Gürcan Dönmez, Hicri Yıldırım


Efeler 09 SFK: Göksal, Recep, Süleyman (Fatih Bozok dk.39), Furkan Tuşik, Umut, Adnan, Sabutay, Emrah, Gökhan (Ahmet dk.66), Furkan Cinkaya (Berkcan dk.57), Hakan (Kaan dk.66)


Beyoğlu Yeniçarşı SF A.Ş.: Burak, Şemşettin, Tolunay, Bilal, Berk (Said dk.79), Batuhan, Celil (İbrahim dk.70), Muhammed, Mutlu, Gökcan, Murat


Goller: Umut dk.15 (Efeler), Gökcan dk. 59 (Beyoğlu Yeniçarşı SF)


Sarı kartlar: Furkan, Umut (Efeler 09 SFK) İbrahim (Beyoğlu Yeniçarşı SF A.Ş.)

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