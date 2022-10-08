TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1- Bursa Yıldırım Spor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 6. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında ağırladığı Bursa Yıldırım Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aydın Adnan Menderes
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Cemal Can Çakır
Efeler 09 SFK: Alper Özdemir, Recep Daylak, Serdar Sudun (Hakan Can Durdu dk. 71), Süleyman Çelik (Uğur Çetinkaya dk. 90), Furkan Tuşik, İshak Kurt, Umut Kaya, Aytaç Deniz (Adnan Gülen dk. 71), Sabutay Alper Bayülken, Emrah Öztürk (Furkan Çarkçı dk. 62), Gökhan Bulut
Bursa Yıldırım Spor: Orhan Kurşun, Ahmet Memiş, Batuhan Tunçay, Mehmet Bağlı (İlyas Sarı dk. 65), Fatih Özçelik, Erdal Kaya (Ömer Faruk Gümüş dk.29), Osman Demir, Doğukan Ateş (Ömer Faruk Gümüş dk.74), Emirhan Kayalar, Doğanay Kılıç, Hakan Kuş (Kerem Yaşa dk. 74)
Goller: Aytaç Deniz (dk.5) (Efeler 09 SFK), Osman Demir (dk.26) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı kartlar: Aytaç Deniz (dk. 3), Sabutay Alper Bayülken (dk.40) (Efelerspor), Mehmet Bağlı (dk.44) (Bursa Yıldırım Spor)