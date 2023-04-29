TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Çankaya FK: 0

TFF 3.
Lig 3. Grubun 31. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Çankaya FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Ersin Erbay, Atakan Tutan
Efeler 09 SFK: Serkan, Recep, Süleyman (Adnan dk. 68), Furkan (Hakan Can dk. 78), İshak, Umut (Rıdvan dk. 78), Furkan, Furkan (Mehmet dk. 68), Sabutay Alper, Gökhan, Uğur (Ömer dk. 90+2 ?)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Çankaya FK: Ercüment, Serdar, Aykut (Yıldıray dk 46), Oğuzhan , Batuhan (Mücahit dk. 46, Abuzer dk. 82 ?), Malik, Serhat, Adnan, Volkan, Canw, Batuhan (Ömer Faruk dk. 46)
Teknik Direktör: Zafer Hızarcı
Sarı kartlar: Furkan Külekci (Efeler 09 SFK), Batuhan Kurt, Ömer Faruk Demirel, Serdar Ümit (Çankaya FK)
Goller: Dk. 13 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK)