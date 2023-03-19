TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Erbaaspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 24. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Erbaaspor'u ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Mete Topcu
Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Süleyman Çelik (Emre Akbulut dk. 86 ?), Furkan Tuşik (Okan Saraçoğlu dk. 76), İshak Kurt (Adnan Gülen dk. 86 ?), Umut Kaya (Uğur Çetinkaya dk. 86 ?), Furkan Çarkçı, Aytaç Deniz (Mehmet Bektaş dk. 70), Furkan Külekci, Sabutay Alper Bayülken, Gökhan Bulut, Hakan Can Durdu
Erbaaspor: Hasan Çayrak, Mehmet Albayrak, Yusuf Yağcı (Halil İbrahim Esen dk. 61), Furkan Boz (Cenk Alptekin dk. 90+2 ?), Emirhan Çavuş, Yavuz Alemdar (Bayduhan Taşova dk. 61), Denis Meriç (Alperen Keleş dk. 81 ?), Emre Karadağ, Serkan Gürses, İsmail Düzgün, Tufan Deniz Gelen
Goller: Umut Kaya (dk. 46) (Efeler 09 SFK)
Kırmızı kart: Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Süleyman Çelik, Okan Saraçoğlu (Efeler 09 SFK), Emre Karadağ, Mehmet Albayrak, Emirhan Çavuş (Erbaaspor)