TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Osmaniyespor FK: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 9. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Osmaniyespor FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Sercan Yılmaz, Gökhan Yüksel, Metin Uçar
Efeler 09 SFK: Göksal Özkara, Recep Daylak, Serdar Sudun (Fatih Bozok dk. 90+5 ?), Süleyman Çelik (Mahmut Emin Kabul dk. 90 ?), Furkan Tuşik (Umut Kaya dk. 46), İshak Kurt, Furkan Çarkçı, Adnan Gülen (Murat Sevimler dk. 85 ?), Sabutay Alper Bayülken, Gökhan Bulut, Hakan Can Durdu
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Halil Karataş (M. Tolunay Gül dk. 79), Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı, İsmail Baran Karakoç (Okan Saraçoğlu dk. 80), Miraç Furkan Türközü, Onur Civelek (Ali Mevran Ablak dk. 51 (Emirhan Subaş dk. 63), Hüseyin Fıstıkcı, Abdurrahman Ayhanoğlu, Kadir Mert Örentepe, Kaan Güdü
Goller: İshak Kurt (dk. 64 pen.) (Efeler 09 SK)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Umut Kaya, Murat Sevimler, Göksal Özkara, Serdar Sudun, Recep Daylak, İshak Kurt (Efeler 09 SFK), Abdurrahman Ayhanoğlu, Emirhan Subaş (Osmaniyespor FK)