TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 2 - Muş 1984 Muşspor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup 8. hafta maçında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Tunç Özdemir, Semih Kocaman, Hakan Dursun
Efeler 09 SFK: Göksal, Recep, Serdar (Fatih dk. 75), Süleyman (Murat dk. 87 ?), Furkan Tuşik (Ahmet dk. 87 ?), Furkan Çarkçı, Adnan (Furkan Cinkaya dk. 80), Sabutay, Gökhan, Hakan, İshak (Berkcan dk. 87 ?)
Muş 1984 Muşspor: Zeki, Dede, Süleyman, Abdülkadir, Ömer Karancı (Doğukan dk. 85 ?), Ömer Faruk (Bayram dk. 85 ?), Emircan (Yunus dk. 67) Furkan Yıldırım, Erkam, Berkant (Raif dk. 46), Mustafa (Tolga dk. 46)
Goller: İshak Kurt (dk. 41 ve 61) (Efeler 09 SFK)
Kırmızı kartlar: Bayram (90+3), Abdulkadir (90+5) (Muşspor)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Recep (Efeler 09 SFK) Süleyman (Muşspor)