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TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 2 - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 29. haftasında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdaresispor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Adnan Menderes


Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Sezgin Altun, Murat Şimşek


Efeler 09 SFK: Serkan, Recep, Süleyman (Adnan dk. 83 ?), Furkan T. (Uğur dk. 70), İshak, Umut, Aytaç (Ömer dk. 83), Murat (Gökhan dk. 72), Furkan K., Sabutay Alper, Mehmet (Hakan Can dk. 45)


Siirt İl Özel İdaresispor: Mustafa, Ahmet Taner, Emre, Evren, Gökhan Berkay (Efe Kağan dk. 45), Mehmetcan (Erdem dk. 75), Enis, Eser, Gürkan (Abdulvahap dk. 78), Hazar Can (Ali Eren dk. 61), Musa (Halil dk. 75)


Goller: Aytaç (dk. 4, 5) (Efeler 09 SFK)


Sarı kartlar: Furkan Külekci, Gökhan Bulut (Efeler 09 SFK), Ali Eren Taşdemir (Siirt İl Özel İdaresispor)

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