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TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Adnan Menderes Stadyumu


Hakemler: Burak Yücetağ, Hüseyin Otyakmaz, Abdurrahman Atabay


Efeler 09 SFK: Göksal, Recep, Serdar, Süleyman(Murat dk. 64), İshak, Umut (Fatih dk. 89 ?), Furkan Çarkçı, Aytaç(Adnan dk. 64), Sabutay Alper, Gökhan, Hakan Can (Mahmut Emin dk. 90+7 ?)


68 Aksaray Belediyespor: Tunahan, Utku Burak, Erdi, İlker (Alpay dk. 74), Mustafa (Serhat dk. 74), Ali, Hasan(Emre Alan dk. 40), Ali Mert, Sefa (Birkan dk. 89 ?), Aykut, Nurullah


Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK) İlker Avşar, Birkan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor)


Goller: Ali Say (dk. 48), Aykut Sarıdoğan (dk. 58) (68 Aksaray Belediyespor) İshak Kurt (dk. 64 ve 71), Umut Kaya (dk. 86) (Efeler 09 SFK)

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