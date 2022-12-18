TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Burak Yücetağ, Hüseyin Otyakmaz, Abdurrahman Atabay
Efeler 09 SFK: Göksal, Recep, Serdar, Süleyman(Murat dk. 64), İshak, Umut (Fatih dk. 89 ?), Furkan Çarkçı, Aytaç(Adnan dk. 64), Sabutay Alper, Gökhan, Hakan Can (Mahmut Emin dk. 90+7 ?)
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan, Utku Burak, Erdi, İlker (Alpay dk. 74), Mustafa (Serhat dk. 74), Ali, Hasan(Emre Alan dk. 40), Ali Mert, Sefa (Birkan dk. 89 ?), Aykut, Nurullah
Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK) İlker Avşar, Birkan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor)
Goller: Ali Say (dk. 48), Aykut Sarıdoğan (dk. 58) (68 Aksaray Belediyespor) İshak Kurt (dk. 64 ve 71), Umut Kaya (dk. 86) (Efeler 09 SFK)