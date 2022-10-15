TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 - Efeler 09 SFK: 3

TFF 3.
Lig 3. Grup 7. hafta maçında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Erbaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Erbaa İlçe
Hakemler: Furkan Balkan, Adnan Akbulut, Eren Özçelik, Uğur Baydemir
Erbaaspor: Ebubekir Elihoş, Hasan Kaşıkara, Yusuf Yağcı, Furkan Boz, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş (Bayduhan Taşova dk. 46), Okan Salmaz (Alperen Keleş dk. 46), Erdin Üzer, Emre Usta (Furkan Küçükkara dk. 46), Muhammet Şahin (M. Yağcı dk. 63), Furkan Safi
Efeler 09 SFK: Alper Özdemir, Recep Daylak, Süleyman Çelik, Furkan Tuşik, İshak Kurt (Adnan Gülen dk. 78), Umut Kaya (Serdar Sadun dk. 78), Furkan Çarkçı, Aytaç Deniz, Sabutay A. Bayülken, Gökhan Bulut, Hakan Can Durdu
Goller: Furkan Tuşik (dk. 45+3), Aytaç Deniz (dk. 57 ve 84) (Efeler 09 SFK)