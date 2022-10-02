TFF 3. Lig maçları: Malatya Arguvanspor: 1 - Efeler 09 SFK: 1

Lig 3. Grup 5. hafta maçında Efeler 09 SFK deplasmanda Malatya Arguvanspor ile 1-1 berabere kaldı.

Lig 3. Grup mücadele eden Efeler 09 SFK, 5. hafta maçında Malatya Arguvanspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakada Efeler temsilcisi karşılıklı birer golle berabere kaldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Efeler 09 SFK tarafından yapılan açıklamada “ Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK'mız Malatya deplasmanında Arguvanspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakip takım 40. dk Kubilay Köylü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Takımımız ikinci yarıda Süleyman Çelik'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından 64. dk Umut Kaya'nın ceza sahası dışında sert şutu direkten döndü ve karşılaşma 1-1 sona erdi” ifadeleri yer aldı.