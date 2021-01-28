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TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3.

Lig 2.Grup 18.hafta karşılaşmasında Nazilli Belediyespor kendi evinde Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stad: Nazilli İlçe


Hakemler: İlker Yasin Avcı , Uğur Aydoğdu , Enes Berk Güçlü


Nazilli Belediyespor: Zekeriya , Oktay , Mehmet , Polat , Ufukcan (Dk.81 Zafer ?), Hasan (Dk.42 Mehmet Akif ), Sefa (Dk.81 Batuhan ?), Aytaç , Tamer , Murat Can , Bünyamin (Dk.58 Muhammet Ali )


Fethiyespor: Serkan , Sabri , Berkay (Dk.83 Kutay ?), Anıl Gir (Dk.76 Anıl Arıcıoğlu ), Cemal, Yakup (Dk.90 Cem ?), Fatih , Mert , Ali Han , Tahir , Hayrullah


Sarı Kart: Bünyamin, Murat Can, Zafer, Aytaç, (Nazilli Belediyespor) - Sabri, Serkan, Hayrullah, Mert, Yakup (Fethiyespor)


Goller: Dk.90+7 Murat Can (Nazilli Belediyespor) - Dk.2 Ali Han (Fethiyespor)


Kırmızı Kart: Dk.90+4 Fatih (Fethiyespor)

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