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TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor:3 - Diyarbekirspor:1

TFF 3.

Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.


Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Serhad Ürkmez, Erol Ernek, Batuhan Bıyıklı


Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sinan, Mehmet, Polat, Volkan (Dk.85 Yunus), Ufukcan (Dk.46 Fatih), Sedat, Aziz, Sergen, İlyas, Burak (Dk.76 Mert Çapar)


Diyarbekirsor: Ahmet, Reşo, Faruk, Uğur, Vedat, Tolunay (Dk.60 Mehmet Fuat), Emrah, Şevket, Emre, Güney (Dk.74 Taner), Ali Han


Sarı Kart: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)


Goller: Dk.57 Sergen, 90+4, 90+5 Yunus (Nazilli Belediyespor) - Dk.60 R.Akın (Diyarbekirspor)

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