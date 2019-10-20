TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor:3 - Diyarbekirspor:1

Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Serhad Ürkmez, Erol Ernek, Batuhan Bıyıklı

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sinan, Mehmet, Polat, Volkan (Dk.85 Yunus), Ufukcan (Dk.46 Fatih), Sedat, Aziz, Sergen, İlyas, Burak (Dk.76 Mert Çapar)

Diyarbekirsor: Ahmet, Reşo, Faruk, Uğur, Vedat, Tolunay (Dk.60 Mehmet Fuat), Emrah, Şevket, Emre, Güney (Dk.74 Taner), Ali Han

Sarı Kart: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)

Goller: Dk.57 Sergen, 90+4, 90+5 Yunus (Nazilli Belediyespor) - Dk.60 R.Akın (Diyarbekirspor)