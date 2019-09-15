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THM sanatçısı Seyit Al, tatil için Didim'i tercih etti

Aydın’ın Didim ilçesinde tatilini geçiren Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Seyit Al, turizmci Mustafa Mutlu’yu ziyaret etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde tatilini geçiren Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Seyit Al, turizmci Mustafa Mutlu'yu ziyaret etti.


Turizmci Mustafa Mutlu, sanatçı Seyit Al'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini belirterek, Türkiye'deki tüm sanatçıların tatil tercihlerini Didim'den yana kullanmalarını arzu ettiklerini belirtti.


Didim turizm sezonunu değerlendiren Mutlu, bu yıl iki dini bayramın turizm sezonuna denk gelmesinden dolayı ilçede olumlu bir hava estirdiğini ancak turizm sezonu kısa olması nedeniyle yerel esnafın beklentisine cevap vermediğini ifade etti.



Her şey dahil paket tur aracılığıyla ilçeye gelen turistlerin, çarşı esnafına faydası olmadığını savunan Mutlu, ilçede sorun olan bu sistemin aşılması için gerek yerel yönetimin gerekse sivil tolum kuruluşların sorunun çözümü için somut bir yaklaşım göstermediğini, sözde turistlerin çarşı esnafını gezmesi için birden çok projelerin varlığından söz edilirken uygulamada bunu göremediklerinin üzüntüsünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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