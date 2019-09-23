Thomas Cook'un Türkiye temsilcisinden otelcilere mektup

Thomas Cook'un resmen iflasını ilan etmesinin ardından Türkiye temsilciliğini yapan Diana Turizm'den açıklama geldi. Diana Turizm'in Genel Müdürü Burak Tonbul, yaşanan gelişmeler üzerine otelcilere mektup yazdı.

Yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini kaydeden Diana Turizm Genel Müdürü Burak Tonbul, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli otel işletmecisi dostlarımız; Thomas Cook Group PLC ile ilgili basına yansıyan gelişmeleri üzüntü ile takip etmekteyiz. Bugün uzun süredir devam eden bir sorunun çözülemez hale geldiği bilgisi ile güne başladık. Maalesef Thomas Cook; İngiltere ve Almanya'da faaliyetlerine devam etmeme kararı aldı. Bu durumda tüm dünyadaki benzerleri gibi Türk turizmcileri olarak bizler; incoming seyahat acentalığını yapan Diana, otel yatağı tedarik eden siz değerli otel işletmeleri ve TC'ye doğrudan hizmet tedarik eden diğer işletmeler bir anda büyük sıkıntıları çözmek zorunluluğu ile baş başa kaldık. Her şeyden önce bizlerin hep birlikte, bu süreçte yol arkadaşı, kader arkadaşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugün itibarı ile Türkiye'de farklı destinasyonlardan gelmiş yaklaşık 43 bin adet Thomas Cook müşterisi bulunmaktadır. Mevcut durumda, devam eden operasyonları ilgili resmi makamlar; CAA, ATOL ve Almanya'da sigortalar sorumlu sıfatıyla üstlenecektir. Bizler de bu süreçte Türkiye'deki misafirlerin zarar görmemesi için yardımcı olacağız."

Bu arada, Burak Tonbul, geçmişten gelen alacaklara da değindiği mektubunda, “Öte yandan geçmişten gelen alacaklarımızın belgelenmesi, tespiti ve devreye girecek makamlara karşı ileri sürülmesinin yanı sıra ortaya çıkacak alternatif çıkış yolları içinde bu alacakların tahsili için işbirliği içinde davranmak gerekeceği açıktır. Diana olarak bu konuda her dostumuza yardıma hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Konu hakkında sizleri elimize bilgi ulaştıkça bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.