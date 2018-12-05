Ticari takside 300 bin lira değerinde kristal uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari taksi içerisinde piyasa değeri 300 bin lira civarında olan 620 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'den Kuşadası ilçesine gelen ticari taksi, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin şüphelenmesi sonucunda Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Polis Uygulama Noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, ön yolcu koltuğunda seyahat eden H.D'nin (27) üzeri ve çantasından 620 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan uyuşturucuyla yakalanan H.D., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.