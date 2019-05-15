Tıp Fakültesi öğrencileri Avrupa Halk Sağlığı Haftasını kutladı

Dr. Filiz Abacıgil koordinatörlüğünde, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sigara izmariti toplama etkinliği, Fakülte Binası önünde gerçekleşti.

ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Fakülte Sekreteri Oktay Pahsa ve Tıp Fakültesi öğrencileri, Avrupa Halk Sağlığı Haftası'nda Fakülte binası önündeki sigara izmaritlerini topladı.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Abacıgil bu etkinliği Avrupa Halk Sağlığı Haftası kapsamında planladıklarını söyleyerek “Tütün ve ürünlerinin sağlık üzerine etkileri konusunda pek çok kanıta dayalı çalışma mevcut. Sigara içerisinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor, bunların birçoğunun kanserojen etkisi var. Sigara izmaritlerinin çevreye kanserojen bir şekilde atılması, içeriğindeki maddelerin toprağa ve yeraltı sularına karışmasına neden oluyor.” diyerek toprak ve su kirliliğinin önemli kirleticilerinden birinin sigara izmariti olduğuna dikkat çekti. Ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen sigara izmariti kirliliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Abacıgil, “Öğrencilerimizin gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlikten dolayı onları kutluyorum. Bundan sonraki süreçlerde de umarım bu şekilde örnek davranışlarla topluma rol model olma misyonlarını devam ettirirler” şeklinde konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.