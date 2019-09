Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi ve ilk dersi gerçekleşti

Dr. Bülent Alparslan'ın gerçekleştirdiği ilk ders, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Alparslan'ın verdiği ‘İlk Ders'e; Tıp Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İlk derste açılış konuşmasını yapan Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, ADÜ Tıp Fakültesinin kuruluşu, gelişimi ve güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Bülent Alparslan birinci sınıf öğrencilerini tebrik ederek başladığı ‘Fakültenin Dünü Bugünü' başlıklı sunumunda; ilk hastane binasından itibaren fakültenin gelişimi, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin ulusal, uluslararası başarıları ve TUS'a hazırlık süreci konularını dinleyicilerle paylaştı. Öğrenciler ile yaptıkları anket sonuçlarını oransal olarak aktaran ve yıllara göre değişen durumların tespitini yapan Alparslan; Atatürk'ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin.' sözü ile konuşmasına son verdi.

Tıp Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık'ın, Prof. Dr. Bülent Alparslan'a teşekkür plaketi ve çiçek takdimi ile ilk ders sona erdi.

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi açılış konuşmasında, Tıp Fakültesi Dekanı vekili Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, “Türkiye'nin farklı bölgelerinden buraya geldiniz ve doktor olmak için bir adım attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Ne biz tek başımıza öğretebiliriz, ne de sizler tek başınıza öğrenebilirsiniz, 6 yıl boyunca bu yolda birlikte ilerleyeceğiz. Bir sıkıntınız olduğunda biz size yardım etmeye hazırız. Her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz” dedi.

“Hekimlik Kutsal Bir Meslek Bunu Hiçbir Zaman Aklınızdan Çıkarmayın”

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun yaptığı konuşmada “2019-2020 Tıp Fakültesi öğrencileri olarak fakültemize hoş geldiniz. Hekim olmaktan her zaman için onur duydum. Hekimlik kutsal bir meslek, bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın şehri iyi bir öğrencilik hayatı için, iyi bir tıp fakültesi eğitimi almak için son derece uygun bir yer” dedi.

Prof. Dr. Tosun, “İyi bir hekim olacaksınız buna hiç şüphem yok. Eğer içinizde gerçekten birilerine yardım etmek, dokunmak, yaralarını sarmak, onarmak, artı değer katmak, hayatlarını daha iyi hale getirmek, yaşam kalitelerini yükseltmek ya da araştırma alanında yeni buluşlar yapmak gibi isteğiniz hevesiniz varsa karşılaştığınız hiçbir zorluk sizi bu amacınızdan saptıramayacaktır. Dileğim başladığınız noktadan aynı hevesle, heyecanla bu yılları bitirmeniz” sözlerinin ardından öğrencilere tıp eğitimlerinin yanında sosyal olmaları tavsiyesinde bulunarak ve öğrencilere kapısının her zaman açık olduğunu belirterek konuşmasına son verdi.

En Önemli Şey Hayattaki Başarınız

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri ise “Doktorluğun verdiği şerefli bir meslek yapıyor olmanız ve insanların size bakarken verdiği değer her zaman sizi çok mutlu edecek buna inanıyorum. En önemli şey derslerdeki başarınız gibi gözükse de bence en önemli şey hayattaki başarınız. En kötü durumda bile nerde yanlış giden bir şey var onu sorgulamanız gerekiyor bu konuda da biz ekip olarak her zaman sizin yanınızdayız. Ders başarısı tabi ki sınıfı geçmek için şart, kişisel başarınızın sadece derslerdeki aldığınız nota bağlı olmadığını anladığınız an, çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Her zaman ekip olarak yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi, Fakülte Sekreteri Oktay Pahsa, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Biz bir bütünüz, bizler sizin dertlerinizi dinlemek, sıkıntılarınızı gidermek için buradayız. Her zaman kapımız sizlere açık” diye konuştu.

Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü, öğrencilerin ilk iki yılda temel bilimler, ilk üç yılda kurul sistemi ile dördüncü ve beşinci yıllarda ise klinik eğitimi göreceklerini belirterek, tıp fakültesi eğitim sistemi hakkında bilgi verdi. Öncü, “Gelişmekte olan bir fakülteyiz. Sürekli kendimizi güncelliyoruz ve bu güncelleme sizlerle birlikte oluyor” sözlerine yer verdiği konuşmasında öğrencilerin tıp eğitimi hakkındaki sorularını yanıtladı.

Tıp Fakültesi Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri personelinin kendilerini öğrencilere tanıtmasının ardından, Koordinatörlük Personeli Özgür Güven, TIPORT Öğrenci Modülü Kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Anatomi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Metin Tellioğlu'nun Tıp Fakültesi öğrenci yönergesi hakkında bilgi vermesinin ardından, Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi Berk Mutlu ve yabancı uyruklu öğrenci temsilcisi Francisso Jnr. yaptıkları sunum ile Aydın'da ve ADÜ'de öğrencilik hayatı ve 6 yıllık süreç hakkında bilgi verdi.