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Tır kasasındaki dev çimento silosu yola düştü

Söke-Aydın Karayolu Kuşadası Çevre Yolu Kavşağında meydana gelen kazada tır kasasında yüklü olan dev çimento silosu yola düştü.


Edinilen bilgiye göre, 35 AJ 4652 plakalı Gökhan Ö. yönetimindeki çimento silosu yüklü tır, Kuşadası Çevre Yolu Kavşağı'ndan dönerken, üzerinde bulunan tonlarca ağırlıktaki çimento silosu yola savruldu. Bu sırada arkadan seyreden araç şoförlerinin dikkati ve şans eseri dev silo başka bir otomobile zarar vermeden, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrasında olay yerine gelen trafik ekiplerince gerekli tedbirler alınırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada herhangi bir üzücü durumun olmaması teselli kaynağı oldu.

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