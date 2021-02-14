İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırın sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametine ilerleyen sürücü adayı B.B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B.B., kurs komisyon görevlileri T.Ö. ve B.K. ile kurs usta öğreticisi E.Z.'yi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komisyon görevlisi T.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Duran aracımıza arkadan tırın çarptığı söylendi. İçinde 2 tane Milli Eğitim personeli, bir usta öğretici, bir de aday öğrencimiz vardı. Bir Milli Eğitim personeli arkadaşımız Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer arkadaşlarımız da kontrol amaçlı sevk edildi, onlarda herhangi bir sıkıntı yok şu anda" diye konuştu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.