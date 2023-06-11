Tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Argavlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolda savrulmaya başladı. Tır, yol kenarındaki bariyerleri kırıp refüje girerek durabildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü tır içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.