Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Kaza, Aydın-İzmir otobanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.