Tıra çarpan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Söke'de meydana gelen kazada soğan taşıyan kamyonet, önünde seyreden tıra çarptı. Kazada şoför mahalline sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Söke-Aydın karayolu Argavlı kavşağında meydana gelen kazada Mustafa Buttak yönetimindeki 48 KB 496 plakalı kamyonet tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan sürücüye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Mustafa Buttak 112 acil servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet hastanesine götürüldü.