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Tırın çarptığı kadın yaşam savaşını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında tutulan Hatice Tuncel, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında tutulan Hatice Tuncel, hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Tuncel'e, Hüseyin Y. idaresindeki tır çarpmış ve genç kadın ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yoğun bakım ünitesinde 6 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.


Tuncel'in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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