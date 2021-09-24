TKB'den Kuşadası Belediyesi'ne “Başarı” Ödülü

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmanın ödülleri, 23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı'nda sahiplerini buldu.

TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül alan belediyeler belli oldu. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla hazırlanan “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” yarışmanın Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmanın ödülleri, 23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Başarı Ödülü'nü Kuşadası Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Törene, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz ile Kuşadası Belediyesi'nde görev yapan projeden sorumlu mimar Yıldız Yavuz da katıldı.

Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi kapsamında Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarının sergilenmesi amacıyla oluşturulacak olan müzede 165 mezar taşı sergilenecek. Arşiv belgesi niteliği taşıyan mezar taşlarında, Kuşadası kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler, şekiller, semboller ve kitabe metinleri yer alıyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan müze, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.