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TMMOB Genel Merkezinden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ikinci başkanı Selçuk Uluata önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ikinci başkanı Selçuk Uluata önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Aydın İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı mühendis odalarının temsilcilerinin katıldığı ziyarette, karşılıklı işbirliğiyle birlikte yapılabilecekler konuşuldu. Toplantıya İnşaat, Ziraat, Jeoloji, Harita, Jeofizik, Makina, Meteoroloji mühendis odalarının yanı sıra Mimarlar Odası da katıldı.


Başkan Çerçioğlu, oda yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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