TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aydın Memecik Zeytinyağı” tadımı yaptı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayan ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası tarafından zeytinyağı tadımı yaptırılıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hazırlanan Aydın ili standını ziyaret edenlere Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC ) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı Nazan Elgün ve Aysun Uğur tarafından, zeytinyağı tadımı yaptırarak doğru zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler veriliyor.

Hisarcıklıoğlu Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptı

Aydın Ticaret Borsası Tadım paneli uzmanı Nazan Elgün tarafından TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğluna Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

Hisarcıklıoğlu tadım sonrası yaptığı açıklamada, “Aydın Ticaret Borsamız 10. Yörex Yöresel Ürünler Fuarında gerçekleştirdikleri zeytinyağı tadımı ile tüketicilere zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikleri anlatarak, tüketicileri doğru zeytinyağı hakkında bilgilendiriyorlar. Aydın Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum” dedi.