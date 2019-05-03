TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Aydın inciri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75'inci Mali Genel Kurulu 01-02 Mayıs 2019 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen mali genel kurula, Aydın Ticaret Odası'nı temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı ve TOBB Genel Kurul Delegesi Coşkun Cerit, TOBB Genel Kurul Delegeleri Ergün Evran, M. Kemal Yılmaz, Fahrettin Balyurt, Yüksel Yolçi, Ayhan Atakul ve Mustafa Şevik katıldı.

Genel Kurulun ilk gününde TOBB ikiz kulelerin bahçesinde kurulan stantlarda 81 ilin tanıtımı yapıldı. Aydın'ın incir, zeytin, zeytinyağı, kabak tatlısı, incir reçeli ve kestane şekerinden oluşan yöresel ürünlerinin dağıtımının yapıldığı Aydın Ticaret Odası standı diğer Oda ve Borsaların delegeleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydın standında, TOBB delegeleri ve diğer Oda/Borsa Başkanlarını da ağırlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Çatı örgütümüz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75. Genel Kurulu için toplandık. Her genel kurulda geleneksel hale gelen stantlarımızda Oda ve Borsalarımız illerinin başat ürünlerini bir anlamda vitrinlerini tanıtma imkânı buluyorlar. Bu stantlar aynı zamanda Odalarımızın birliğini ve birlikteliğini de güçlendiriyor. TOBB'a bağlı Oda ve Borsalar Rifat Başkanımızın önderliğinde bu birliği ülke ekonomimizin gelişmesi için kullanmaya her zaman hazırız. Türk Özel Sektörü ülkemizin ihtiyacı olduğunda başardıklarıyla kendini fazlasıyla ispatlamıştır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Aydın standını ziyareti sırasında zeytinyağlı Aydın İnciri ikram eden Ülken, “Zeytinyağlı İncir Aydın'da uzun yaşamın sırrıdır. Başkanımıza uzun ömürler diliyorum, uzun yıllar birlikte çalışalım” dedi.

TOBB Bünyesinde 10, 20, 30 Ve 40 Yılını Dolduran Delegelere Plaketleri Verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Mali Genel Kurulu öncesinde gelenekleşen Anıtkabir ziyareti sonrasında, TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını dolduranlara Hizmet Şeref Belgesi verildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB delegeleri katıldı. TOBB Delegesi görevinde 10. Yılını tamamlayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Daylan plaketlerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldılar.

Birliğimiz Ebedi, Gündemimiz Ekonomi

Genel Kurulun ikinci gününde açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi' temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı. Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.

TOBB 75'inci Genel Kurulunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da Ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü mirasçısı olan TOBB'un en başından beri hep birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir kuruluş olduğunu aktaran Erdoğan, ekonomi başta olmak üzere ülkenin geleceğine ilişkin hemen her konuda iş dünyasıyla istişareye özel önem verdiklerini söyledi. Aldıkları tüm kararların ortak aklın, ortak ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, Ankara ve tüm şehirlerde iş dünyasının bu en büyük çatısının genel kurullarına, ekonomi şuralarına, ödül törenlerine ve diğer pek çok etkinliğine katılarak yol arkadaşlığını güçlendirdiklerini ifade etti.

TOBB'nin 75'inci Genel Kurulu komisyon sunumlarının ardından yapılan oylamalarla sona erdi.