TOBB'dan Söke'ye Mesleki Eğitim Lisesi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 154 okul yapımını da kapsayan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü"ne imza attı. Ankara'ya giden Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel'in girişimleri ile Söke'ye Mesleki Eğitim Lisesi kazandırılıyor.

“Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni” Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konferans salonunda yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Dr. Mahmut Özer de toplantının katılımcıları arasında yer aldı. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel'in de katıldığı toplantıdan Söke'ye müjde geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 154 okul yapımını da kapsayan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında yapılacak okullardan birinin Söke'de olacağı bildirildi.

“Nejat Sağel, Söke için hamle yaptı"

İmza töreni sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelen Söke Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel'den Söke hamlesi geldi. TOBB tarafından ülkeye kazandırılacak eğitim kurumlarından birinin Söke'de olmasını beklediklerini ifade eden A. Nejat Sağel, okul sözünü aldı. Söke'ye mesleki eğitim lisesi kazandırılacak.

Borsa Başkanı Nejat Sağel; “Bugün de Söke'mize kazandıracağımız okulun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu eğitim yuvamızı en kısa zamanda ilçemize ve öğrencilerimize kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel; “Söke için çalışmaya emek harcamaya devam ediyoruz” diye konuştu. Nejat Sağel; Okul binası için hızla yer tespiti çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.