TOBB'nin Söke'ye kazandırdığı anaokulu inşaatı devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Söke'de yaptırılan anaokulu inşaatı devam ediyor. İlçenin Çeltikçi Mahallesi Fatih Ortaokulu yanına inşa edilen anaokulu 12 sınıflı olacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul hizmete girmesi planlanan anaokulu inşaatı devam ediyor.

Söke Ticaret Borsası, TOBB'un ‘154 ilçeye 154 yeni okul kazandırma projesi' çerçevesinde yapılan anaokulu inşaatını yakından takip ediyor. Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kayhan, Meclis Üyeleri Mustafa Toyran, Arif Yıldırım ve Taylan Türkoğlu ile inşaatı yerinde inceledi. Projenin müteahhitliğini üstlenen Umut Kardeş, İnşaat firmasının sahibi İnşaat Mühendisi Harun Çapın'dan anaokulun inşaat gelişmeleri hakkında bilgi alındı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolünde ‘154 ilçeye 154 yeni okul kazandırma projesi' çerçevesinde Sökemize kazandırdığımız anaokulu inşaatı devam ediyor. Sökemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, yeni eğitim binasını Sökemize kazandırmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.