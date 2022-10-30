TOGG Kimlik Kampüsü açılışına katılan Subaşı hayranlığını dile getirdi

TOGG Gemlik Kampüsü açılışına katılan AK Parti Efeler İlçe Başkan Yardımcısı ve işadamı Ramazan Subaşı, hayranlığını dile getirerek “TOGG Türkiye'nin gücüne güç katacak” dedi.

Türkiye'nin dünyaya açılan markalarından biri ve Türkiye'ye gurur kaynağı olan milli otomobil TOGG fabrikası açılarak ilk araç bant üzerinden indi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılan ve “Güçlü Türkiye” yolunda hedeflerden biri olan milli otomobil TOGG Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışa katılan AK Parti Efeler İlçe Başkan Yardımcısı ve işadamı Ramazan Subaşı da fabrikayı gezerek hayranlığını dile getirdi.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Subaşı; “Hepimizi gururlandıran milli gururumuz TOGG'un açılışına katılmaktan büyük mutluluk hissediyorum. Yapılamaz denilen her şeyi aziz milletimizin için çözüm üreterek güçlü Türkiye yolunda yüzyılın projeleriyle dünyaya ilham olan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelinen son noktayı ve burada yaşanan heyecana hep birlikte şahit olduk. Her geçen yıl artan yerli ve milli üretimler ile savunma sanayimizin elde ettiği başarı tüm dünya tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda bizleri milli gururumuz yerli otomobilimiz TOGG ile buluşturan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası bugün tüm dünyanın takibi eşliğinde hayal olmaktan çıkıp üretime geçmiştir” dedi.