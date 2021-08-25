Toplu taşıma araçlarında test zorunluluğu

Covid-19 ile mücadelenin en önemli silahlarından olan aşı ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ederken, Aydınlı vatandaşların aşıya erişebilirliği ve bilgilendirilmesi konusunda da çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Toplum sağlığının korunması adına Aydın Valiliği koordinesinde denetimler hız kesmezken, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da aşı olmayan vatandaşlara yönelik yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurul tarafından alınan bir yeni karar da şehirlerarası toplu taşıma araçları ile ilgili oldu. Salgın ile mücadele ve toplum sağlığının korunması adına alınan karara göre, 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle aşı olmayan vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmalıdır. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.