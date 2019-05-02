Toplum ve Ruh Sağlığı danışanları eserlerini görücüye çıkardı

Aydın Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yapmış oldukları ürünler Anneler Günü'ne özel sergide görücüye çıktı.

Aydın Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yapmış olduğu el emeği, göz nuru eserler Gençlik Caddesi üzerinde düzenlenen kermes ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, tedavi gören hastaların halk oyunu gösterisi ilgiyle izlendi.

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Tuh Sağlığı Merkezi Psikiyatri Uzmanı Çağlar Açıkgöz, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 2015 yılında Ağustos ayında açıldığını belirterek, “ Kayıtlı yaklaşık 500 hastamız var. Hastaları aktivite içine kattığımız zaman onları el işleri ile müzikle, tiyatroyla, sosyal hayata çok daha iyi katılıyorlar. Hatta hastalara eğitimler vererek KPSS gibi sınavlara hazırlayıp, engelli iş imkanlarından faydalanmalarına yardımcı oluyoruz. Tamamen hayatın içinde yer almalarını sağlıyoruz” dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, “İlimizde 4 tane Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimiz var. Oradaki danışanlarımızın kaydettikleri gelişmeyi gördükçe ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha görüyoruz. Ailesi ile birlikte göz teması bile kuramayan danışanlarımızın bir şekilde topluma kazandırmak, kazandığımız her birey bizim için çok kıymetli. Yaklaşık 500'e yakın sadece Aydın Devlet Hastanemizde danışanımız var. Onlarla irtibatımızı hiç koparmıyoruz. Zaman zaman evlerini ziyaret ediyoruz” diye konuştu.