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Tost makinesi hırsızı yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir gün arayla girdiği evlerden tost makinesi, cep telefonu ve giyim eşyası çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir gün arayla girdiği evlerden tost makinesi, cep telefonu ve giyim eşyası çalan hırsız polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evden giyim eşyası çalan hırsız bir gün sonrada Zafer Mahallesi'nde bulunan bir evden ses sistemi, tost makinesi, cep telefonu hırsızlığı yaptı. Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlıkları K. B.'un (27) yaptığını tespit edince hırsızı saklandığı evde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.


Şüpheli yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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