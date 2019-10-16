İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi’ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi'ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.


Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi meydanına 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından dikilen direğe, 2x3 metrelik şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini sundu.


Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir; “Şanlı bayrağımızın Mahallemizin her yerinden görünecek şekilde dalgalanmasını sağlayan Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve Nazilli Belediyesi personeline teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.