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Toz taşınımıyla birlikte çamur yağacak

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Ege Bölgesi’nde çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Ege Bölgesi'nde çamur şeklinde yağış bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Ege Bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.


Toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması ile kara ulaşımında aksamalar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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