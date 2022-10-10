Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimler çerçevesinde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda da bilgilendiriliyor. Trafiğe kapalı olan bölgelerde de artan motosiklet kullanımı ile ilgili harekete geçen ekipler Efeler ilçesinde Sevgi Yolu olarak bilinen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Bölge artan motosiklet kullanımı ve usulsüz parklar dolayısıyla vatandaş ihbarını da değerlendiren ekipler, gün içerisinde yaptıkları denetimler trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan sürücülere toplamda 2 bin 883 TL cezai işlem uyguladı. Sürücüleri yaptıkları ihlaller başta olmak üzere genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunan ekipler, sürücülerden gelen soruları da cevaplandırdı.

KGYS kameraları ve drone destekli destekli denetiler de sürüyor

İl genelinde trafik ekiplerinin yanı sıra hem drone marifeti ile hava destekli hem de KGYS kameraları marifetiyle yapılan denetimlerde, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı gibi bir çok kural ihlalleri de denetlenmeye devam ediyor.