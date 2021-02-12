Trafiği karıştıran minik sıpa, yeni yuvasına kavuştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafiği birbirine katan minik sıpa, yeni yuvasına kavuştu.

Geçtiğimiz gün Efeler'in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde başıboş bir şekilde gezen minik sıpa, trafiği birbirine katarak, sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıpayı alarak, bakım ve sağlık kontrolü için Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sağlık kontrolünün ardından barınakta rehabilitasyon altına alınan minik sıpa yeni yuvasına kavuştu. Efeler'in Kenker Mahallesinde yaşayan Servet Babacan isimli bir vatandaş, barınağa gelerek minik sıpayı sahiplendi.

Minik sıpayı haberlerde gördüğünü ifade eden Babacan; “Özellikle kırsal yerlerde yük hayvanı olarak tabir edilen eşeklere çok önem veriliyor ama maalesef birçok duyarsız vatandaşımız eşekleri, zeytin, incir sezonları gibi dönemlerde yük taşıma işlerinde kullanıyor ve işleri bitince de sokağa atıyorlar. Minik sıpayı haberlerde görünce de üzüldüm ve sahipsiz, barınakta kalmasına içim elvermedi. Bu sebeple barınağa gelerek onu sahiplenmek istedim” dedi.