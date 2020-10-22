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Trafik ekipleri 20 dakikada 12 sürücüye ceza kesti

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde kaldırım üzerine park eden 12 otomobil sürücüsüne hatalı park cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde kaldırım üzerine park eden 12 otomobil sürücüsüne hatalı park cezası kesildi. Sürücülerin bazıları, cezadan değil park yeri bulamamaktan dert yandı.



Gün geçtikçe otomobil sayısında artış yaşanan Aydın'da otopark sıkıntısı da her geçen artıyor. Özellikle merkez ilçe Efeler'de kamu kurumları ve hastanelerin olduğu bölgelerde park sorunu vatandaşın en büyük sıkıntıları arasında yer alıyor. Aydın Devlet Hastanesi, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, PTT, Telekom ve Nüfus Müdürlüğü gibi bir çok kurumun olduğu bölgede bulunan Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi'nde trafik polisleri tarafından 20 dakika içerisinde 12 sürücüye hatalı parktan dolayı cezai işlem uyguladı. 12 araçtan 9'u çekici ile otoparka çekilirken, 3 otomobil sürücüsü de araçlarının başına gelerek araçlarını bulunduğu yerden kaldırdı.


Vatandaş park yeri istiyor


Hastane başta olmak üzere bir çok kurumun bu bölgede bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, park yeri konusunda sorun yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden destek istedi.

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