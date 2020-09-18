İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik ekipleri bu defa kaplumbağanın imdadına koştu

Aydın’da devriye görevinde bulunan trafik polisleri, yol ortasında fark ettikleri kaplumbağayı hem ezilmekten hem de üzerine yapışan keneden kurtardı.

Aydın'da devriye görevinde bulunan trafik polisleri, yol ortasında fark ettikleri kaplumbağayı hem ezilmekten hem de üzerine yapışan keneden kurtardı.


Aydın'ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti. Polis otosundan inerek kaplumbağayı ellerine alıp karşıya geçiren trafik polisleri, kaplumbağayı şehir merkezindeki güvenli bir bölgeye aldı. Bu sırada kaplumbağanın sağ ön bacağında kene olduğunu fark eden trafik polisleri keneyi de özenli bir şekilde çıkarttıktan sonra sevdikleri hayvanı doğal ortamına bıraktılar.


Trafik polislerinin bu duyarlı davranışı takdir toplarken, yaşanan ilginç olay çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına da yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.