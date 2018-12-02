Trafik kazasında hayatını kaybeden Çineli asker son yolculuğuna uğurlandı

Askerlik görevini yaptığı Ankara'dan Aydın'a izne gelen ve trafik kazasında hayatını kaybeden Tayfur Akcan (20) sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vatani görevini Ankara'da yapan Çine'nin Çöğürlük Mahallesi'nden Tayfun Akcan izinli olarak geldiği Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Akcan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Akcan için, Çine'nin Çöğürlük Mahallesi Ova Camii'nde askeri tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akcan'ın naaşı ailesi, sevenleri ve yakınlarının gözyaşları içerisinde Çöğürlük Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici ve Mustafa Hulusi Arat, Kaymakam Turan Erdoğan, Askerlik Dairesi Çine Şubesi Başkanı Ferhan Can Kahraman, Çine Jandarma Komutanı Soydan Hekim, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Akcan'ın ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı.