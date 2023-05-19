İhlas Haber Ajansı

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Trafik personeline güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi

Aydın’da trafik jandarmada görev yapan 26 personele ’’doğru ve güvenli traktör kullanımı’’ eğitimi verildi.

Aydın'da trafik jandarmada görev yapan 26 personele ''doğru ve güvenli traktör kullanımı'' eğitimi verildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli 26 trafik Jandarması personeline Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''doğru ve güvenli traktör kullanımı'' kursu verildi. Trafik personelinin görevlerini en iyi şekilde icra etmeleri ve vatandaşlara daha etkin bir şekilde yardımcı olmak amacıyla traktör arızaları, parçaları, traktörde bulunması gereken teçhizat, taktör kullanım kuralları hakkında kurs verilirken, kurs sonunda personele katılım belgesi verilerek eğitim tamamlandı.

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